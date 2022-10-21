Назначенные РФ "власти" Херсонской области дали указание выключить все лифты в Херсоне. Об этом сообщил первый зампредседателя облсовета Юрий Соболевский в своем телеграм-канале.

По его словам, данная мера преподносится как предупредительная перед "будущим обстрелом ВСУ". Но, по его мнению, "власти" делают все, чтобы херсонцы согласились на депортацию.

Как писала "Страна", 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и в захваченных Херсонской и Запорожской областях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.