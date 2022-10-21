Министр обороны США Ллойд Остин после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу поговорил также с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Согласно сообщению, Остин "подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем".

Об этом, согласно сообщению, "свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября".

Остин и Резников "пообещали оставаться в тесном контакте", пишет сайт Пентагона.

Напомним, ранее мы уже писали, что министры обороны США и РФ провели переговоры. Они обсуждали международную безопасность и ситуацию в Украине.

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