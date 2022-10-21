Глава Пентагона после разговора с Шойгу созвонился с Резниковым
Министр обороны США Ллойд Остин после телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу поговорил также с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Об этом сообщает сайт Пентагона.
Согласно сообщению, Остин "подчеркнул неизменную поддержку международного сообщества в укреплении прочной силы Украины и сохранении способности Украины защищать себя в будущем".
Об этом, согласно сообщению, "свидетельствуют обязательства по оказанию помощи в сфере безопасности, взятые на себя союзниками и партнерами на последнем заседании Контактной группы по обороне Украины 12 октября".
Остин и Резников "пообещали оставаться в тесном контакте", пишет сайт Пентагона.
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