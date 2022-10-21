Украина получит четыре таких РЛС. Фото: Милитарный

Германия передала Украине первую из четырех обещанных мобильных радиолокационных систем TRML-4D. Эта РЛС позволяет обнаруживать ракеты.

О передаче системы сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграм-канале.

"Компания Hensoldt в рекордно короткие сроки должна поставить свои четыре радиолокационные системы", - отметили в центре, ссылаяь на отчет компании.

TRML-4D – мобильная многофункциональная РЛС средней дальности C-диапазона, которая была разработана в 2018 году. TRML-4D позволяет обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности, малоразмерные, скоростные, низколетающие и/или маневрирующие крылатые ракеты.

Станция может сопровождать до 1500 разных целей на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.

В TRML-4D используется активная фазированная антенная решетка (АФАР) с электронным сканированием на основе приемопередающих модулей из нитрида галлия (GaN). АФАР обеспечивает цифровое формирование многолучевой диаграммы направленности.

Скриншот из Телеграм Центра стратегических коммуникаций

Как писала "Страна", 11 октября Германия передала Украине первую систему современного ПВО Iris-T - Spiegel.

А за день до этого президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Украине новые системы ПВО.

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