Германия передала Украине первую из четырех обещанных мобильных радиолокационных систем TRML-4D. Эта РЛС позволяет обнаруживать ракеты.

О передаче системы сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграм-канале.

"Компания Hensoldt в рекордно короткие сроки должна поставить свои четыре радиолокационные системы", - отметили в центре, ссылаяь на отчет компании.

TRML-4D – мобильная многофункциональная РЛС средней дальности C-диапазона, которая была разработана в 2018 году. TRML-4D позволяет обнаруживать, сопровождать и классифицировать разные типы воздушных целей, в частности, малоразмерные, скоростные, низколетающие и/или маневрирующие крылатые ракеты.

Станция может сопровождать до 1500 разных целей на дальностях от 0,01 до 250 км. Максимальная высота обнаружения – 30 км.

В TRML-4D используется активная фазированная антенная решетка (АФАР) с электронным сканированием на основе приемопередающих модулей из нитрида галлия (GaN). АФАР обеспечивает цифровое формирование многолучевой диаграммы направленности.

Как писала "Страна", 11 октября Германия передала Украине первую систему современного ПВО Iris-T - Spiegel.

А за день до этого президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон поставит Украине новые системы ПВО.