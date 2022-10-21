Суд в США приговорил Стива Бэннона - давнего соратника бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, состоявшего при нем советником и главным стратегом, - к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в 6500 долларов. Приговор вынесен за неуважение к Конгрессу и отказ от дачи показаний по делу о штурме Капитолия.

Об этом сообщает ВВС.

Судья Карл Николс отметил, что обвинительный приговор не будет иметь юридической силы до окончания рассмотрения апелляции. Также он заявил, что решение по делу Бэннона должно послужить предупреждением и напомнить о том, что вызванные на допрос в Конгресс обязаны сотрудничать со следствием, а не бегать от повесток, как это делал экс-соратник Трампа.

Сам же Бэннон сказал после суда, что это "у самого судьи был судный день".

"Мы подадим очень сильную апелляцию", - пообещал он.

В июле Бэннона признали виновным в неуважении к Конгрессу по двум эпизодам, после того как тот отказался сотрудничать с комитетом верхней палаты по расследованию нападения на Капитолий в январе прошлого года. Его вызывали для дачи показаний и просили передать суду документы, которые, по мнению комитета, могли бы пролить свет на обстоятельства нападения. Бэннон отказался, и тогда конгрессмены обратились в суд.

Проблемы с законом у бывшего политтехнолога Трампа возникают не в первый раз. В августе 2020 года его на несколько часов задерживали по обвинению в растрате средств, собранных на строительство стены между США и Мексикой. Суд освободил его под залог до рассмотрения дела по существу.

Бэннон - бывший морской офицер, инвестиционный банкир и голливудский продюсер. Известность в США он получил как соучредитель ультраправого веб-сайта Breitbart News.

Он возглавлял предвыборный штаб Трампа в последние месяцы кампании 2016 года, а после победы на выборах получил пост главного стратега Белого дома. В период правления Дональда Трампа Бэннона считали вторым по могуществу человеком в стране после самого президента.

В августе 2017 года, после столкновений между левыми и правыми активистами в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, Бэннон покинул Белый дом. Но до января 2018 года он оставался верным союзником и неофициальным советником Трампа. Их отношения закончились после выхода книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость" о Белом доме эпохи Трампа, написанной со слов анонимных источников. В книге утверждается, что Бэннон называл связи сына Трампа с некоторыми влиятельными россиянами предательством, а старшую дочь Трампа Иванку - "тупой, как кирпич".

В сентябре "Страна" писала, что Бэннон сдался полиции - сам прибыл в прокуратуру на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

А немногим ранее, в июне еще одного бывшего советника Трампа по торговым вопросам Питера Наварро при посадке в самолет перехватили сотрудники ФБР и отвезли в суд для предъявления обвинений в неуважении к Конгрессу.