В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 06:00 22 октября. Сообщается, что российская армия продолжает наступать под Бахмутом и Авдеевкой, а также готовит Херсон к уличным боям.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области, Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Отрадовка и Первомайское Донецкой области.

2. В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали, в частности, Харьков, Купянск, Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье, Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

Украина нанесла 16 авиаударов.

3. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в белорусском воздушном пространстве.

4. По имеющейся у Генштаба информации, Херсон оставила значительная часть населения. Оставшиеся в городе россияне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям.

Напомним, в Генштабе ВСУ считают, что Россия оставит мобилизованных на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Как писала "Страна", ВСУ призвали население и войска Беларуси не вступать в войну против Украины.