Армия РФ снова ударила по Никополю из тяжелой артиллерии и РСЗО, разрушены дома
Российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО. Об этом сообщает руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram.
Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что оккупанты нанесли удар по Никополю с РСЗО "Ураган" и "Град" (в общей сложности более 30 выстрелов).
В городе в результате атаки россиян было повреждено почти 20 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы. Один пожар ликвидирован спасателями.
В Марганецком обществе последствия обстрела выясняются. Около тысячи домовладений остались без света. Аварийные бригады работают.
По предварительной информации, обошлось без жертв.
Вчера в Днепропетровской области впервые за три с половиной месяца ночь прошла без сирен и атак.
Напомним, ранее россияне обстреляли Днепропетровщину практически каждый день, повреждая агропредприятия и ЛЭП, тысячи семей остались без света.
Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.
Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.
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