Президент Соединенных Штатов Джо Байден, обеспокоенный судьбой помощи Украине, считает Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Запада и НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем об украинцах, это о НАТО, о Западной Европе. Это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин не смог достичь успеха", - ответил президент США.

Напомним, ранее лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти выразил намерение сократить помощь Украине, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в ноябре. Маккарти объяснил идею о сокращении помощи тем, что "администрация Байдена игнорирует внутренние вопросы, которые Республиканская партия считает приоритетными", - такие как обеспечение безопасности южной границы США.

Позже СМИ сообщили, что конгрессмены США намерены до января принять закон о помощи Украине на сумму до $50 миллиардов. В Конгрессе считают, что этой суммы будет достаточно, "чтобы убедиться, что Украина сможет пережить год", как сказал журналистам сенатор-республиканец. Политик добавил, что на фоне нового пакета выделенные ранее "12 миллиардов долларов покажутся мелочью".

Ранее "Страна" подробно рассказывала по промежуточных выборах в Конгресс.