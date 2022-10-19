Военное положение, введенное президентом РФ Владимиром Путиным, является "отчаянной тактикой" для установления контроля над аннексированными территориями.

Об этом заявил CNN высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Чиновник сказал, что последнее заявление Путина не меняет того факта, что у России нет законных претензий на суверенную территорию Украины.

Он добавил, что поддержка Штатами украинцев остается неизменной и продолжается.

Напомним, сегодня Путин подписал указ о введении военного положения в "ЛДНР" и в захваченных Херсонской и Запорожской областях.

Мы также разбирались, что это значит по законам РФ.

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.