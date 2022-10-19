Первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко снова прибыл на аннексированные украинские территории.

Как сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов, Кириенко приехал вместе с ним в Херсон, где встретился с "губернатором" Херсонской области Владимиром Сальдо.

По словам Аксёнова, обсуждали организацию эвакуации.

Напомним, в назначенной россиянами "администрации" Херсонской области разработали инструкцию по эвакуации населения захваченной части региона. В ней сообщается, что всю информацию о перемещении людей можно получить только по телефону, который с утра рассылали владельцам российских семерок.

После чего в Офисе президента отреагировали на эвакуацию на захваченных Россией территориях Херсонской области, которую там объявили назначенные РФ "власти". Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне пытаются "запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией".

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.