Борис Джонсон возвращается из отпуска, чтобы начать участие в кампании по избранию нового лидера Консервативной партии и премьера Великобритании.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Джонсон в частном порядке уже призывает депутатов-консерваторов поддержать его возвращение на Даунинг-стрит, обещая, что только он может выиграть следующие всеобщие выборы для Тори.

Бывший премьер-министр просит другого потенциального кандидата Риши Сунака связаться с ним и "снова быть вместе" в правительстве.

Сообщается, что уже сегодня у Джонсона запланирована встреча сторонников кампании, возглавляемой Джейкобом Риз-Моггом.

Отметим, что ни один премьер-министр не возвращался на второй срок после ухода с поста после лейбориста Гарольда Уилсона, а до него - сэра Уинстона Черчилля, британского политического кумира Джонсона.

Только те члены парламента, которые получат поддержку от 100 из почти 360 членов парламента Тори, пройдут в первый тур. У претендентов есть время до 14:00 понедельника, чтобы собрать необходимые голоса.

Ранее мы писали, как официальная страница Украины в Twitter призвала вернуть на пост премьера Британии Бориса Джонсона, но потом с нее этот твит был удален.

Вчера стало известно, что на фоне экономических проблем и политического кризиса в правительстве премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Она продержалась на своей должности чуть больше месяца.

Причиной отставки Трасс называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.

"Страна" также разбиралась, почему ушла в отставку Лиз Трасс, что это значит для Украины и какова вероятность возвращения Джонсона на пост премьера Британии.