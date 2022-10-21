Официальная страница Украины в Twitter призвала вернуть на пост премьера Британии Бориса Джонсона, но потом с нее этот твит был удален.

Об этом в Twitter пишет Daily Mail.

Напомним, вчера стало известно, что на фоне экономических проблем и политического кризиса в правительстве премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Она продержалась на своей должности чуть больше месяца.

Причиной отставки Трасс называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.

План обойдется примерно в 150 млрд фунтов. Из них около 90 млрд пойдет на поддержку населения - каждой семье выделят по 400 фунтов на компенсацию взлетевших счетов на свет и газ, а рост цен ограничат примерно текущим уровнем на два года. Что уже привело к рекордному падению курса фунта стерлингов.

"Страна" также разбиралась, почему ушла в отставку Лиз Трасс, что это значит для Украины и какова вероятность возвращения Джонсона на пост премьера Британии.

Также мы писали, что министр обороны Британии Уоллес заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.