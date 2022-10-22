В Херсонской области украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52
Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью.
Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в своем Facebook.
"Около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.
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