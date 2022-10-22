Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 над Херсонской областью.

Об этом сообщает Воздушное командование "Юг" в своем Facebook.

"Около 12:00 часов, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что так называемая "администрация Херсонской области", назначенная россиянами, издала распоряжение о том, что все мирные жители города "должны незамедлительно покинуть" его. То же самое касается "министерств гражданской администрации".

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