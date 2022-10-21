Херсонские Telegram-каналы сообщают о масштабных перебросках российских войск на территорию области. Как на левый, так и на правый берег (на правом берегу их особенно много в районе Берислава).

По данным пабликов, переброшены много чеченцев. Также наблюдается много военной техники.

"Что означают эти движения пока неясно.

По одной из распространённых версий, россияне готовят отход с правого берега Днепра на левый. Однако, есть и альтернативная точка зрения, что РФ там намерена укрепить свою оборону. И переброска войск в Берислав может говорить о том же.

Но пока информации мало. В ближайшие дни, вероятно, будет более понятно в каком направлении здесь развиваются события", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, западные аналитики заявляют, что войска РФ готовятся отступать из Херсона и могут подорвать Каховскую дамбу.

Ранее мы писали, что въезд в Херсонскую область закрывают на неделю, а "администрацию" перевозят на левобережье Днепра.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

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