"Администрация Херсонской области", назначенная россиянами, издала распоряжение о том, что все мирные жители города "должны незамедлительно покинуть" его. То же самое касается "министерств гражданской администрации".

Всем им предписано переправиться на левый берег Днепра.

Как сообщили "Стране" местные жители, многие никуда уезжать не собираются, так как ожидают скорого ухода россиян "без боя" и возвращения ВСУ.

Другая часть уезжает на левый берег. Причём не только пророссийски настроенные люди. Многие напуганы заявлениями об угрозе подрыва Каховской дамбы и затопления города, а также сообщениями Генштаба ВСУ о том, что россияне готовят город к уличным боям.

Часть уезжающих планирует затем через Россию выехать в Европу. И либо там остаться, либо поехать через ЕС в Украину.

Также местные жители говорят, что ночью около переправы близ Антоновского моста стоит очередь из машин с гражданскими - пережидают комендантский час, чтобы утром переправиться на левый берег.

Ранее херсонские Telegram-каналы сообщали о масштабных перебросках российских войск на территорию области. Как на левый, так и на правый берег (на правом берегу их особенно много в районе Берислава). По данным пабликов, переброшены много чеченцев. Также наблюдается много военной техники.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.