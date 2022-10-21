Вечером в пятницу, 21 октября, в Сети появилась информация о взрывах в районе Антоновского моста в Херсоне. Сообщается о работе систем ПВО.

Соответствующие видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить запуски ракет с земли, что указывает на работу систем противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, российские медиа также сообщают об ударе украинских военных по переправе в Херсоне. По информации "экстренных служб", удар отразила система ПВО.

Напомним, сегодня в ВСУ подтвердили удар по Антоновскому мосту в Херсоне, о котором ранее сообщали в пабликах. Там заявили, что мост атаковали в комендантский час, поэтому гражданские пострадать не могли.

При этом в РФ заявили, что в результате удара по Антоновскому мосту один журналист погиб и еще 10 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.