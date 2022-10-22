Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских военных, чтобы помогать бороться против агрессии России.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии.

"Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных. В нее будет добавлена отработка боевых действий в городских условиях. Продолжительность боевого курса украинских военных в Великобритании продлена с трех до пяти недель.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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