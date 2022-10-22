В Британии показали, как проходят учения украинских военных. Фото
Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских военных, чтобы помогать бороться против агрессии России.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии.
"Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что Британия существенно расширяет программу обучения украинских военных. В нее будет добавлена отработка боевых действий в городских условиях. Продолжительность боевого курса украинских военных в Великобритании продлена с трех до пяти недель.
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