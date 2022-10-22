Президент Владимир Зеленский заявил, что с ночи по Украине было выпущено уже 36 ракет. Большинство удалось сбить.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Президент также опубликовал фото пожара с места одного из прилетов.

После массового утреннего обстрела в Украине наблюдаются серьезные перебои с интернетом.

Их фиксирует глобальный мониторинговый сервис Netblocks.

По его данным, самые большие проблемы - в Хмельницкой и Николаевской областях, там интернетом в настоящий момент обеспечено только 27-28% населения.

Кроме того, в Никопольском районе из-за проблем с энергоснабжением не будут работать даже сирены, оповещающие о воздушной тревоге, сообщил глава районной администрации Евгений Евтушенко.

Он уточняет, что о тревоге будут оповещать автомобили МЧС и полиции.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба после очередного удара РФ по объектам инфраструктуры призвал страны Запада ни минуты не медлить с предоставлением Украине средств противовоздушной обороны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.