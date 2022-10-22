Существует вероятность того, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления. Такой вариант развития событий допустил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Такая вероятность есть. Она связана не с дефицитом газа или технологическими вопросами, а с тем, что враг охотится за нашими инфраструктурными объектами, разрушает энергетические объекты. Мы должны это понимать и понимать", - сказал Пантелеев.

Оценивать вероятность в процентах он отказался, отметив, что его служба планирует свою деятельность с учетом того, что такие случаи будут. "Мы к этому готовимся", - сказал Пантелеев.

Ранее на домах Киева появились памятки, как готовиться к отопительному сезону и отключениям света.

Также президент Украины Владимир Зеленский признал, что отопительный сезон в Украине будет сложным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.