В Раде зарегистрировали заявление о признании территории Беларуси оккупированной Россией
Народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегами подал проект заявления Верховной Рады о признании Беларуси "территорией, временно оккупированной Россией".
Об этом сообщается в соответствующем заявлении.
В том же документе предлагается обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство президента Александра Лукашенко международной правосубъектности и приостановить участие Беларуси в международных организациях типа ООН, МВФ и других.
Ранее мы писали, что нардеп Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Ираном.
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