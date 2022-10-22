Народный депутат Алексей Гончаренко вместе с коллегами подал проект заявления Верховной Рады о признании Беларуси "территорией, временно оккупированной Россией".

Об этом сообщается в соответствующем заявлении.

В том же документе предлагается обратиться к зарубежным странам с требованием лишить правительство президента Александра Лукашенко международной правосубъектности и приостановить участие Беларуси в международных организациях типа ООН, МВФ и других.

Ранее мы писали, что нардеп Гончаренко внес в Раду проект постановления о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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