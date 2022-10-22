Джонсон получил достаточно голосов депутатов, чтобы баллотироваться в премьеры - Sky News
Экс-премьер Британии Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свой источник.
При этом лидером премьерской гонки все равно остается Риши Сунак.
Между тем, Джонсона заметили в салоне эконом-класса пассажирского самолета - он спешно прервал свой отпуск в Доминиканской республике и вылетел в Лондон. Впоследствии Sky News проследил за тем, как самолет с Джонсоном, его женой и детьми на борту приземлился в аэропорту "Гатвик".
Напомним, на фоне экономических проблем и политического кризиса в правительстве премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Она продержалась на своей должности чуть больше месяца.
Причиной отставки Трасс называют спорный план раздачи денег нуждающемуся населению грядущей зимой, чтобы предотвратить социальную и экономическую катастрофу.
"Страна" также разбиралась, почему ушла в отставку Лиз Трасс, что это значит для Украины и какова вероятность возвращения Джонсона на пост премьера Британии.