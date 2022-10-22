Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил свою "осторожную политику" в отношении помощи Украине.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Die Welt am Sonntag".

По его данным, от 20 до 30% населения Германии не согласны ни с санкционной политикой против России, ни с поставками оружия Украине. Такое впечатление сложилось у Шольца по итогам "разговоров с гражданами".

"Среди них избиратели почти всех политических взглядов - ХДС/ХСС, Свободной демократической партии, "зеленых", а также Социал-демократической партии Германии", - сказал Шольц.

"Очень многие находят правильным осторожный курс правительства. Мы не должны терять это из виду, если как общество хотим оставаться сплоченными", - добавил он.

Кроме того, Олаф Шольц не предполагает, что война в Украине может перерасти в мировую, но и упускать из виду такую опасность нельзя.

Поэтому, по его мнению, нужно исключить прямое столкновение НАТО и РФ.

"В такой опасной ситуации запрещен любой неосторожный шаг. Между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта", - сказал Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война президента России Владимира Путина против Украины - часть "большого крестового похода" против Запада.

Ранее мы писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о "важном вкладе" Германии в запланированную миссию ЕС по обучению украинских вооруженных сил. По его словам, миссия будет иметь "большой размах".