Войска РФ покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово в Херсонской области. А из Берислава эвакуированы офицеры и медперсонал.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

При этом украинские войска отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Озеряновка и Отрадовка Донецкой области.

Также в течение суток РФ нанесла 40 ракетных ударов, 20 из которых были отражены, и запустила 16 ударных беспилотников 'Shahed-136', 11 из которых удалось сбить.

Удары были нанесены по объектам энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.

Ранее мы писали, что в Херсоне оккупанты издали распоряжение о необходимости срочной эвакуации жителей города.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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