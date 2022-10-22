В Украине все активнее задерживают тех, кто снимает прилеты.

СБУ вычислила пятерых жителей Черкасской области, которые засняли сегодняшние удары по Черкасской области.

Они пересылали видео через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в разных телеграм-каналах.

"Благодаря этому, видео стало доступным и враждебным пропагандистам. Кроме того, могли нанести повторные ракетные удары", - пишет губернатор Игорь Табурец.

Со всеми пятерыми сотрудники СБУ провели разъяснительную работу и записали их покаянные выступления.

Ранее мы писали, что СБУ задержала в Донецкой области двух местных жителей. Они подозреваются в сборе разведданных касательно позиций и вооружения ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.