Государственное информагентство Китая "Синьхуа" озвучила официальную версию, почему бывшего главу Китая Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний во время ХХ съезда Компартии Китая.

По официальной версии, ему стало плохо.

"Корреспонденту "Синьхуа" Лю Цзявэнь стало известно, что Ху Цзиньтао настоял на том, чтобы присутствовать на заключительном заседании... несмотря на то, что теперь ему требуется время для восстановления сил... Когда он почувствовал себя плохо во время заседания, персонал, заботясь о его здоровье, сопровождал его в комнату рядом с местом проведения заседания для отдыха. Сейчас ему намного лучше", - цитирует китайских журналистов AFP.

Отметим, что, судя по видео, бывший лидер страны явно не хотел уходить и сделал это под давлением.

Поэтому есть и другие версии, почему бывшего председателя КПК вывели из зала в присутствии действующего руководителя страны Си Цзиньпина.

Мы их подробно разбирали здесь.

Напомним, сегодня ХХ съезд Коммунистической партии Китая завершил свою работу внесением изменений в устав КПК и фактическим утверждением единоличного верховного лидерства в партии и государстве нынешнего главы Китая Си Цзиньпина.

Первой поправкой устанавливается "статус Си Цзиньпина в качестве ядра Центрального комитета КПК и всей партии", а вторая поправка обязывает партийцев защищать "статус генерального секретаря Си Цзиньпина как "ядра" КПК" и "защищать руководство партии". Такими изменениями Си Цзиньпин фактически приравнен к вождям КПК Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину, что наделяет нынешнего лидера беспрецедентным за последние 50 лет истории Китая объемом полномочий.

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