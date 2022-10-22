Иран и Китай могут располагать информацией о дальнейших планах президента РФ Владимира Путина в Украине, учитывая призывы этих стран к своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Украину. Об этом пишет Bild.

Речь идет о призывах официального Ирана к своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть Украину. Тем самым он последовал недавним призывам Казахстана и Китая, которые тоже советуют соотечественникам покинуть Украину.



Bild делает вывод, что существует опасность массированного нападения России на инфраструктуру в Украине с возможным огромным числом жертв. Речь идет не только об ударах по энергетическим объектам, но и об опасности подрыва Каховской ГЭС. Такие планы Москвы могут быть известны Ирану и Китаю, имеющим прямой контакт с Путиным, делает вывод немецкое издание.



Напомним, что уже на прошлой неделе Россия совершила ряд нападений по всей Украине, в основном были затронуты энергетические объекты. При этом применялись беспилотники из Ирана, который, по разведданным США, также выслал военных помощников в Крым.

Кроме того, существует опасность, что российская армия могла бы взорвать Каховскую ГЭС. Согласно данным Офиса президента Украины, она уже заминирована. Не исключено, что призывы Китая, Ирана и других стран – это реакция на возможные дальнейшие атаки на гражданские объекты.

Напомним, в прямом эфире росТВ произошел конфуз с экспертом Минобороны, который подтвердил использование Россией иранских беспилотников, что власти РФ не признают.

Тем временем ЕС согласовал санкции против Ирана за поставку беспилотников РФ.

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