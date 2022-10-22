Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 22 октября, в котором сообщил о продолжении ликвидации последствий сегодняшних массовых ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Зеленский перечислил пострадавшие регионы: Волынская, Одесская, Хмельницкая, Кировоградская, Днепропетровская, Ровенская, Запорожская и другие области.

По словам президента, в ряде регионов уже удалось частично или полностью восстановить электроснабжение, однако Зеленский еще раз призвал всех экономить электричество.

Также Зеленский отметил рост эффективности украинского ПВО и увеличение его возможности сбивать российские ракеты и дроны.

Кроме того, президент рассказал о работе по расширению персональных санкций против личностей, которые распространяют "российские нарративы".

Напомним, что сегодня РФ выпустила по Украине 36 ракет. Во многих областях начались проблемы с интернетом, а местами света не хватает даже на сирены воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что в Ровно из-за российских обстрелов по объектам энергетики оказалось частично обесточено предприятие "Ривнеазот" и произошла вынужденная аварийная остановка ключевых цехов по производству минеральных удобрений.