Украина не может выиграть в нынешней ситуации, пока она находится в обороне. Такое мнение высказал в эфире MSNBC генерал армии США в отставке Барри Маккефри.

По его мнению, Украине необходимо перехватить инициативу. Для этого ей нужен инструмент, который позволит вырваться из сложившейся на данный момент патовой ситуации. Таким инструментом генерал видит ракеты дальнего радиуса действия класса "земля-земля" и танки М1.

Пока же, констатирует Маккефри, Украина поставила России "шах", но не "мат".

Также он сказал, что у Путина есть некая "зловещая весенняя стратегия" для войны в Украине.

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Война в Украине продолжается уже 304-й день. "Страна" следит за новостями 24 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 303-го дня войны. В The Wall Street Journal написали, что визиты Зеленского в США и Медведева в Пекин были совершены ради того, чтобы заручиться поддержкой перед возобновлением масштабных боевых действий. В Офисе президента сообщили, что удары РФ по украинской энергетике привели к падению реального производства на 70%. На фронте, по данным Генштаба, россияне продолжали наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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