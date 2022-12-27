Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук прокомментировал "Стране" информацию о том, что НАБУ и САП вручили ему подозрение за внесение недостоверных данных в е-декларацию 2020 года.

Эти данные, напомним, касаются, сведений о квартире на Печерске, которую Камельчук арендовал в течение двух лет, а также данных о непогашенном кредите перед банком на сумму свыше 48,8 тысяч долларов.

Прямо депутат не подтвердил, но и не опроверг этот факт.

"Работаем с адвокатами. Пока это все", - сообщил "Стране" Камельчук.

Напомним, ранее сообщалось, что действия нардепа НАБУ квалифицировало по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ). Его имя в НАБУ не раскрывали.

Если сведения в декларации отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, санкция статьи предполагает штраф от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также мы писали, что НАБУ направило в суд дело нардепа Анны Колесник, которую подозревают в недостоверном декларировании.

Также "Страна" писала, как "Слуга народа" Юзик перепутал кредитный лимит в банке с собственными средствами и указал его в декларации.