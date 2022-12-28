"Пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, который во время стрельбы в Пермском госуниверситете 20 сентября 2021 года убил шестерых и ранил 47 человек, приговорили пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщают российские СМИ.

На суде Бекмансуров просил не приговаривать его к пожизненному сроку.

Он попросил учесть состояние его здоровья, а именно назначенную ему третью группу инвалидности (после ранения при задержании обвиняемому ампутировали левое бедро на уровне нижней трети), из-за которой он "буквально прикован к костылям и инвалидной коляске".

Подсудимый также попросил обратить внимание на данные ему положительные характеристики по местам жительства и учебы и его активное содействие расследованию, а именно на дачу им "подробных, развернутых и правдивых показаний", за счет которых органы следствия получили возможность составить "полную и объективную картину произошедшего".

Ранее "Страна" подробно писала о массовом убийстве в Пермском госуниверситете, где стрельбу открыл 18 летний Тимур Бекмансуров. Мы сообщали, что он полностью признал свою вину.

Также сообщалось, что еще одного стрелка, 12-летнего шестиклассника, который 18 октября 2021 года устроил стрельбу в школе под российской Пермью, не привлекут к уголовной ответственности, поскольку в России она наступает с 16 лет.

Шестиклассник пришел на занятия с ружьем, которое стащил у отца, и успел произвести два выстрела.