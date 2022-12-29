Украинская армия может войти в Россию, если этот шаг будет необходим с военной точки зрения.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью Kyiv Post.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, – это чушь", – сказал Данилов.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не завершится возвратом территорий до границ 24 февраля 2022 года.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.