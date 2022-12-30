Кабинет министров Украины утвердил новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"Порядком, среди прочего, предусмотрено осуществление воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов государственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями по спискам персонального учета в соответствии с предложениями Национального агентства по государственной службе Украины и Государственной службы статистики Украины.

Усовершенствованы отдельные вопросы взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки с органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам организации и ведения воинского учета", – говорится в сообщении.

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