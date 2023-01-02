Жители Киева и области сегодня могут услышать взрывы. Местные власти озвучили причины
Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов в регионе, в понедельник, 2 января, из-за обучения саперов.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Киевской ГВА заявили, что в некоторых громадах будет громко.
С 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить обучение для саперов.
В ГВА призвали сохранять спокойствие.
Ранее мы писали, когда разминируют и откроют для посещения леса Киевской области. Замглавы ГСЧС Украины Роман Примуш в сентябре заявил, что это произойдет минимум через год.
Также сообщалось, что в лесу под Киевом женщина наступила на противопехотную мину и погибла.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.