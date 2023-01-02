Высший административный суд (Государственный совет) Турции признал законным и одобрил выход страны из Стамбульской конвенции по защите прав женщин.

Об этом сообщают турецкие издания.

Как они передают, Государственный совет по административным апелляциям признал решение о выходе из Стамбульской конвенции соответствующим закону. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону.

После того, как орган принял решение о выходе из соглашения, Турция официально вышла из Стамбульской конвенции.

Решение выйти из международного соглашения принял президент Турции в марте 2019 года. Оно было мотивировано тем, что конвенция противоречит традиционным устоям страны. Анкара отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало бороться за права женщин в соответствии со "своими традиционными ценностями".

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления. Также она вводит понятие "гендер" вместо биологического пола. Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33. Конвенция вступила в силу в 2014 году.

Напомним, летом Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции.

Это вызвало горячие дискуссии в обществе. "Страна" анализировала, зачем Украина ратифицировала этот документ.