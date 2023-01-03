На северной окраине столицы сегодня, 3 января, тренируются саперы. Обучение проходят в Вышгородском районе, где бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Жителей предупреждают о том, что в некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов.

"Призываем жителей сохранять спокойствие. При воздушной тревоге направляться в укрытие", - говорится в сообщении.

Как писала "Страна", жителей Киевской области периодически предупреждают о возможных взрывах из-за учений саперов.

Также мы писали, что разминировать освобожденную территорию Харьковской области саперам помогает "Бобер".

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.