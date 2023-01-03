Во вторник, 3 января, около 15:30 жители Киева сообщили о звуках взрыва, который был слышен в Голосеевском районе города. Местные паблики пишут о работах по разминированию или об учениях под столицей.

Воздушная тревога в Киеве не объявлена.

Вместе с тем, пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила, что сегодня на северной части столицы проходят тренировки саперов.

Отметим, что Голосеевский район находится в южной части города.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.