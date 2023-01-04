Военные РФ не смогли скрытно разместить мобилизованных в Макеевке, чем и воспользовались ВСУ, установив цель и уничтожив ее. А версия минобороны РФ о том, что причиной удара стало использование россиянами мобильных телефонов "выглядит смешно".

Об этом сообщает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Конечно, использовать телефоны - это локация и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены в больших помещениях не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка", - сказал Череватый.

Спикер сообщил, что это была ошибка россиян и выразил уверенность, что сейчас в РФ занимаются поиском виноватых.

"Понятно, что не это (использование телефонов - Ред.) было главной причиной. Ею было то, что они не смогли скрытно разместить этот личный состав. Чем воспользовались мы, доразведав цель мощно и уничтожив ее", - добавил спикер.

Напомним, в минобороны РФ заявили, число погибших в Макеевке российских военных выросло до 89.

Американский институт изучения войны заявил, что удар из HIMARS по российской базе в Макеевке Донецкой области 31 декабря подрывает авторитет президента РФ Владимира Путина.

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