Медведчука, Козака, Кузьмина и Деркача оставят без депутатских мандатов на ближайшем заседании Рады
Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.
"На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом", - написал он в телеграме.
По его словам, депутаты не будут иметь шансов на обжалование решения в судах.
Видимо, речь идет о депутатах Викторе Медведчуке, Тарасе Козакее, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче.
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский лишил гражданства этих четырех народных депутатов.
Напомним, что ранее Рада также лишила депутатских мандатов Рабиновича и Васильковского.
Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.