Верховная Рада на ближайшем заседании лишит мандатов четырех депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"На ближайшем заседании Верховная Рада избавит мандатов еще 4 депутатов от запрещенных партий. Это произойдет конституционным способом", - написал он в телеграме.

По его словам, депутаты не будут иметь шансов на обжалование решения в судах.

Видимо, речь идет о депутатах Викторе Медведчуке, Тарасе Козакее, Ренате Кузьмине и Андрее Деркаче.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский лишил гражданства этих четырех народных депутатов.

Напомним, что ранее Рада также лишила депутатских мандатов Рабиновича и Васильковского.

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