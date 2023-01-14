В Днепре в результате прилёта по многоэтажному дому, после которого обрушился целый подъезд, предварительно, десять раненых. Двое из них – дети.

Об этом сообщил глава области Валентин Резниченко.

Трое пострадавших - в тяжелом состоянии. Все они сейчас в больнице.

По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко из под завалов уже достали 15 человек.

То есть официальной информации о погибших пока нет.

Хотя глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан сообщает со ссылкой на информацию экстренной медицинской помощи, что погибшие есть. Однако цифр не называет.

Район в Днепре, где был прилет в жилой дом, полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения, сообщил мэр Днепра Филатов.

На одном из видео слышно, как люди кричат из-под завалов дома.

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