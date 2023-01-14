Число раненых после ракетного удара РФ по многоэтажке в Днепре увеличилось до 39 человек. Число погибших остается прежним - пять человек.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, среди раненых - семеро детей.

"Младшему – три года. Все дети в больнице. Девятилетняя девочка - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

20 человек удалось спасти, в том числе троих детей, добавляет замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Наблюдается пожар на уровне второго этажа и возгорание 15 автомобилей. Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей", - сообщил Тимошенко.

По его словам, число раненых постоянно увеличивается.

А президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видео с места ракетного удара по жилому дому в Днепре.

Напомним, в субботу, 14 января, в Днепре ракета попала в многоэтажку, обрушился целый подъезд. Под завалами люди.

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