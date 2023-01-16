УПЦ не обращалась ни к одному иностранному государству с просьбой о содействии в защите своих прав.

Так в Отделе внешних церковных связей Украинской православной церкви прокомментировали намерение РФ поднять в ООН тему ситуации вокруг УПЦ.

"Из СМИ стало известно, что постоянный представитель РФ при ООН Небензя В. А. запросил отдельное заседание Совета безопасности ООН на 17 января 2023 г. относительно ситуации, сложившейся вокруг Украинской православной церкви. В этой связи сообщаем, что Украинская православная церковь на данный момент не обращалась ни к одному государству с просьбой о содействии в защите своих прав, а тем более к государству, совершившему вероломное вооруженное нападение на нашу страну. Также мы не уполномочили никого из РПЦ МП выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения", - сказано в телеграм-канале УПЦ.

В УПЦ призвали власти России не говорить от имени церкви на международных площадках и не использовать религиозный фактор в своих политических целях.

"Вместе с тем просим нашу украинскую власть проводить взвешенную религиозную политику внутри страны, обеспечивать равные права всем религиозным организациям, чтобы не давать повод государству-агрессору использовать религиозную политику нашего государства в собственных интересах", – говорится в сообщении.

Ранее "Страна" приводила заявление Небензи о том, что Совбез ООН 17 января обсудит ситуацию вокруг Украинской православной церкви.

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