Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в текущем году город не будет обустраивать места для крещенских купаний.

Об этом он написал в четверг 19 января, в своем телеграм-канале.

Традицию нырять в прорубь на Крещение, которое отмечается сегодня, он назвал "безобразием". И предложил желающим совершать купания на свое усмотрение.

"Можете хоть утопиться", - заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что власти Киева призвали жителей столицы отказаться от массовых купаний на Крещение. Местные власти напомнили, что в Украине действует военное положение, и Россия может совершить провокацию против местного населения. Также отмечалось, что в столице организуют дежурство спасателей на традиционных локациях для Крещения во избежание травмирования и других опасных ситуаций.

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