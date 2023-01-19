Сегодня, 19 января, отмечают церковный праздник Крещение Господне.

Несмотря на то, что в этом году из-за российского вторжения местные власти призывали воздержаться от массовых мероприятий, жители столицы все же решили не нарушать традиции окунуться в Днепр.

Некоторые делали это вместе с детьми.

На случай чрезвычайных ситуаций на пляже Гидропарка дежурят машины скорой помощи и спасатели.

Ранее в Киевской городской государственной администрации (КГГА) призвали жителей столицы отказаться от массовых мероприятий и купаний на Крещение. Местные власти напомнили, что в Украине действует военное положение, и Россия может совершить провокацию против местного населения.

Мэр Днепра Борис Филатов также заявил, что в текущем году город не будет обустраивать места для крещенских купаний. Традицию нырять в прорубь на Крещение, которое отмечается сегодня, он назвал "безобразием". И предложил желающим совершать купания на свое усмотрение.

Война в Украине продолжается уже 330-й день. Мы следим за новостями 19 января в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева рассказывает о последних военных событиях в Украине в своем блоге.