Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности, который отмечается 22 января.

Он заявил о неизбежной победе и восстановлении территориальной целостности Украины "рано или поздно", а также призвал украинцев к "подлинному единству".

День Соборности Украины ежегодно отмечается 22 января - в день провозглашения Акта соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.