Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Украину в том, что она якобы размещает западные боеприпасы на АЭС.

"Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", - цитируют Нарышкина российские СМИ.

Украина это обвинение уже опровергла. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что РФ лжет, чтобы оправдать свои провокации.

"Украина никогда не хранила оружие на "территории АЭС", как ложно "заявляет" Нарышкин. Наоборот, РФ захватила ЗАЭС и держит там своих военных. Украина всегда открыта для проверяющих органов, в том числе МАГАТЭ. Ложь россиян направлена на то, чтобы оправдать их провокации", - написал Подоляк в Twitter.

Также мы писали, что в МАГАТЭ обеспокоены трехкратным уменьшением украинского персонала на Запорожской АЭС. Количество украинского персонала "резко сократилось" после того, как российские войска взяли объект под свой контроль.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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