Бывшие американские президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама после ухода с поста передали все имевшиеся у них секретные документы в национальный архив.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителей политиков.

Как сказано в заметке, ни один из представителей бывших президентов не заявил о проведении дополнительных обысков в домах или офисах, где потенциально могут храниться документы.

"Все засекреченные материалы Клинтона были должным образом переданы в национальный архив", - заявили в офисе Клинтона.



Представители Буша-младшего и Обамы заявили, что бывшие президенты следовали тем же путем. В офисе Обамы добавили, что архивы продолжают физически хранить записи с необходимым юридическим сопровождением.

Что касается Буша, то он "немедленно передал все свои бумаги, в том числе и личные документы, когда покинул свой пост". Затем, позднее, ему вернули его личные документы.

Знакомый с архивами источник сообщил CNN, что они не припоминают, чтобы бывший президент Джимми Картер хранил какие-либо засекреченные документы.

Ранее СМИ рассказали, что секретные государственные документы были обнаружены в частном доме бывшего вице-президента США Майка Пенса. Он занимал должность второго должностного лица в государственной иерархии США во время президентства Дональда Трампа в 2017-2021 годах.

В августе 2022 года большая подборка таких материалов была обнаружена во флоридском поместье Мар-а-Лаго самого Трампа.

Затем аналогичные находки были сделаны в личном кабинете действующего президента Джо Байдена и в гараже его частного дома.