Всё по правилам. Как в Киеве жители высотки установили генератор прямо под окнами. Фото
Генераторы запрещено устанавливать внутри помещений в целях противопожарной безопасности. Появилось фото, как изобретательные киевляне из одной столичной многоэтажки используют генератор, соблюдая при этом правила.
Фото публикуют местные паблики.
Жители высотки вынесли генератор на улицу и подсоединили его к своему этажу с помощью длинного кабеля.
Ранее в ГосЧС опубликовали правила безопасности при использовании электрогенераторов.
Между тем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.
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