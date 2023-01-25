Генераторы запрещено устанавливать внутри помещений в целях противопожарной безопасности. Появилось фото, как изобретательные киевляне из одной столичной многоэтажки используют генератор, соблюдая при этом правила.

Фото публикуют местные паблики.

Жители высотки вынесли генератор на улицу и подсоединили его к своему этажу с помощью длинного кабеля.

Ранее в ГосЧС опубликовали правила безопасности при использовании электрогенераторов.

Между тем война в Украине продолжается уже 336-й день. Мы следим за новостями 25 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 335-го дня войны. Основной накал идет около Бахмута. Также бои приближаются к городу Константиновке, который является важным логистическим узлом для переброски подкреплений бахмутской группировке ВСУ. Еще одно направление, которое пришло в движение, Угледарское.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге о последних событиях.