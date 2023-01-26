Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг заявил, что в Москве лично общался с президентом России Владимиром Путиным после вторжения в Украину. Он пытался выяснить цели этой военной кампании.

Об этом Варниг заявил в интервью немецкой Zeit.

"Каковы ваши цели? Вы говорите о Донецке и Луганске, в то же время ваши войска хотят взять Киев... Вам нужна Одесса или Харьков, или вся Украина, или даже больше?", - спросил он у Путина.

Путин на это ответил "это государственная тайна".

Также, по данным издания, президент РФ предлагал Варнигу переехать в Москву, но тот отказался.

Zeit уточняет, что Варниг - единственный немец, который находится в американском санкционном списке из-за его бизнеса с Россией. По заверению газеты, никто на Западе не имеет более близких отношений с Владимиром Путиным, чем Варниг. Они встречались много раз с 1990-х годов, вместе охотились, ловили рыбу и гуляли. Zeit пишет, что они почти всегда разговаривали друг с другом на немецком.

Также Варнинг в беседе с изданием отрицательно ответил на вопрос о том, взорвали ли русские "Северный поток", а на уточнение "Кто тогда? Страна НАТО?" - кивнул. На вопрос о том, стоит ли за взрывами Англия он сказал: "Это спекуляции. Но поразмышляйте об этом".

Ранее мы писали, что Россия считает причастной Великобританию к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", однако в Лондоне назвали это выдумкой.

Также сообщалось, что береговая охрана Швеции опубликовала видео с места подводного взрыва газопровода "Северный поток".