Пересадка с советских танков на современные западные сравнима с разницей между автомобилем 1950-х и современным Porsche.

Такую аналогию привели инструкторы ВСУ для Financial Times.

Военным Украины предстоит в феврале столкнуться с резким усложнением тренировок в связи с обучением по использованию немецких танков Leopard 2, которые сильно отличаются от привычных для ВСУ танков советского производства, пишет газета.

Американские танки Abrams в Украине появятся нескоро, развертывание займет не меньше нескольких месяцев, напоминает FT. Танковому экипажу требуется не менее пяти-шести недель базовой подготовки, следует из данных Международного института стратегических исследований. Но украинцы показали, что могут быстро адаптироваться ко множеству систем вооружений, предоставляемых Западом, отмечает издание.

"Украинские солдаты известны как быстро учащиеся", - сказал Алексей Мельник, содиректор аналитического центра Центра Разумкова в Киеве. После года войны в Украине теперь одни из самых опытных танкистов в мире, добавляет газета.

В конце января первые украинские военные прибыли в Германию для тренировок на бронетранспортере Marder, они скоро приступят к тренировкам на полигоне в Мюнстере, Нижняя Саксония. А для украинских солдат, которые будут обучаться на Leopard, инструктаж начнется чуть позже, как сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

При этом FT напоминает мнение экспертов о том, что танки не смогут радикально изменить ситуацию на фронте. Это же признал и президент Украины Зеленский.