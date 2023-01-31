Правительство утвердило механизм бронирования от мобилизации работников телеком и IT-компаний.

Об этом Минцифры сообщает в телеграм-канале.

Чтобы забронировать работника, компания должна соответствовать как минимум трем критериям из списка ниже:

является резидентом "Дия.Сити";

средняя зарплата на предприятии — не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

не имеет задолженности по ЕСВ;

уплатила более 1,5 млн евро налогов в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

за последний год получила более 32 млн евро поступлений (не считая кредиты и ссуды);

является важной для национальной экономики или нужд территориальной громады.

Отмечается, что одна компания может забронировать не более 50% военнообязанных работников (от их количества на дату подачи списка). Руководители и их замы подлежат бронированию независимо от возраста, военного звания и военно-учетной специальности.

Напомним, ранее в ВСУ объяснили, как сейчас проходит мобилизация в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 342-й день. Мы следим за новостями 31 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 341-го дня войны. В Госпогранслужбе рассказали, что Россия проводит ротацию своих войск в Беларуси. В РФ заявили о переброске в приграничную Курскую область дополнительного контингента войск. В Польше сообщили о готовности передать Украине истребители, но в координации с НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что НАТО видит признаки того, что РФ готовится к новому наступлению на Украину.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.