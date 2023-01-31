Прощание и похороны поэта Дмитра Павлычко состоятся завтра, 1 февраля, в селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил Михаил Сидоржевский, глава Союза писателей Украины.

Советский и украинский поэт Павлычко умер 29 января в возрасте 93 лет.

Дмитрий Павлычко – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, шестидесятник, общественно-политический деятель. В 2004 году ему было присвоено звание Героя Украины. Кроме того, Павлычко - кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV, V степени (1999, 2009), ордена "За заслуги" III степени (1997), ордена Свободы (2015), лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко (1977).

Родился 28 сентября 1929 года. В 1945-46 годах был заключен в тюрьму по делу по обвинению в принадлежности к УПА. Позже он был одним из организаторов Народного руха Украины, Демократической партии Украины, первый председатель Общества украинского языка имени Т. Г. Шевченко. Один из авторов Декларации о государственном суверенитете Украины.

В 1990-1994, 1998-1999, а также в 2005-2006 годах был народным депутатом Украины.

В 1995-1998 годах был послом Украины в Словакии, а в 1999-2002 годах – послом Украины в Польше.

Напомним, в этом месяце также умер знаменитый грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе.